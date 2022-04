TRIESTE Una trentina di campeggiatori di Pian del Grisa si è rivolta alla sede di Trieste dell’Unc, Unione nazionale consumatori. Chiedono chiarimenti sulle modalità e le tempistiche dello sgombero, a cui sono stati costretti entro il 25 aprile. Ma vogliono anche sapere come verranno restituite le quote, intere o parziali per il 2022, già versate nei mesi scorsi. E intanto prosegue anche la rimozione di roulotte, tende e altre attrezzature.