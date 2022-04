Morto il naturalista triestino Franco Perco: fu tra i fondatori del Wwf regionale

TRIESTE Se ne è andato Franco Perco, 83 anni, uno dei massimi esperti italiani di ungulati. Determinante fu la sua esperienza nel Parco nazionale d’Abruzzo, come responsabile della reintroduzione dei cervi e dei caprioli.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze naturali, si è occupato in modo innovativo della gestione faunistica italiana, con particolare attenzione ai suoi aspetti sociali.

È stato per 14 anni direttore dell’Osservatorio faunistico di Pordenone e per quasi sei anni del Parco nazionale dei Monti Sibillini.

Socio fondatore del Wwf del Friuli-Venezia Giulia, ha lavorato soprattutto nel campo della comunicazione faunistica, della progettazione e gestione di aree protette e venatorie (anche a livello regionale), nonché in quello della gestione di specie di mammiferi particolarmente impattanti nei confronti della società.