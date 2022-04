La danza in fuga dalla guerra: a Trieste arriva l’Ukrainian Classical Ballet

A Trieste danzeranno in due serate - il 13 e 14 aprile - altrettanti grandi classici, Il Lago dei Cigni e Giselle. Il Rossetti, assieme a una decina di altri teatri italiani, ha aperto loro le porte dopo avere ricevuto una mail «così come non ci era mai capitato in tanti anni: artisti che domandavano di poter lavorare, visto che non potevano tornare a casa».