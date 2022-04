Cancellato il daspo urbano ricevuto per il presidio in piazza a Roma. «Torno al lavoro quando tolgono il pass, però vogliono licenziarmi»

TRIESTE Il Tar del Lazio annulla il foglio di via con cui Stefano Puzzer era stato allontanato da Roma per un anno, dopo la protesta che il leader no Green pass aveva inscenato nella capitale come prosecuzione delle manifestazioni triestine del 15 ottobre. Puzzer esulta e aggiunge che tornerà a lavorare non appena sarà cancellato l’obbligo di Green pass.

«Sempre se lo toglieranno e se avrò ancora un lavoro», aggiunge, perché l’Agenzia per il lavoro portuale «vuole licenziarmi».