Molte rivendite indipendenti o a gestione familiare non riuscivano a far quadrare i conti dopo il tetto imposto da Lubiana sul dettaglio

TRIESTE Per cercare di porre un freno al caro benzina, determinato anche in Slovenia dalla crisi energetica continentale dovuta alla guerra in Ucraina e alle sanzioni alla Russia, il governo ha deciso di fissare non solo un prezzo limite per benzina e gasolio ai distributori di benzina, ma anche quello che i grossisti possono chiedere ai dettaglianti.