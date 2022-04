Adriana una vita in pescheria: «I gradesi? Briosi e orgogliosi»

GORIZIA Decisa, sicura di sé, volitiva, impulsiva, sempre di fretta e perdutamente innamorata dalla sua Grado. Adriana Scaramuzza è conosciuta con due soprannomi: “Barbiera” per parte di padre, e “Mussolina” da parte di madre. C’entra il duce, fedeli del fascismo? «No siamo sempre stati repubblicani – dice sgranando gli occhi azzurri come il mare – Il soprannome deriva da uno zio materno che andava a vendere “mussoli” in Friuli».

Ogni mattina con le amiche «tiene salotto per gli aggiornamenti sulla vita dell’isola» in un locale accanto alla pescheria che è stata la sua vita. «Ci conosciamo tutti, prendiamo un caffè lungo, facendo il punto sul quotidiano: chi è morto e chi è nato, niente pettegolezzi, solo scambio di informazioni». Lavorava con la mamma Giovannina anche da bambina durante le vacanze estive, quando ritornava dal collegio per orfani di guerra in provincia di Lucca. Suo papà Adriano, imbarcato su un cacciatorpediniere, fu affondato prima che lei nascesse nel 1943. In mare era morto anche il nonno pescatore nel 1945, dilaniato da una bomba impigliatasi nelle reti. «La guerra porta morte, carestia e miseria. È una cosa orribile – dice Adriana. Io ero piccola ma mi ricordo le donne che andavano a vendere pesce in Friuli portando le cassette sulla testa».

Nel giro di due anni la nonna perse marito e figlio. Ha lavorato per oltre 40 anni in pescheria e allora non c’erano i vetri di oggi che proteggono dal freddo gelido in inverno, trasportando pesce acquistato all’asta al mercato all’ingrosso dove le donne erano solo un paio. «Era un lavoro da uomo ma io mi sono sempre fatta rispettare, anzi mi aiutavano quando si trattava di alzare pesi». Sulle spalle portava fino alla fine degli anni Settanta anche le stecche di ghiaccio per conservare il pescato. «Solo dopo abbiamo acquistato la ghiacciaia, ed è stato un grande sollievo nel lavoro».

Lei non è mai andata a pesca ma in barca ha “pescato” l’amore della sua vita: Errico (con due erre), uomo arrivato dai monti dell’Irpinia. «Era il 1961 e sono andata in gita in laguna con delle amiche. Così l’ho conosciuto, lui era qui per lavoro, era sommozzatore per la Marina. Non ci siamo più lasciati e nel 1965 ci siamo sposati». Sono nati Emanuela, che ha raccolto il testimone della gestione della pescheria, quarta generazione, assieme alla nuora Jana, e Paolo.

Adriana era una delle donne che preparava le sarde sottolio. «Venivano messe sotto sale – spiega – in un barile chiuso con un peso sul coperchio per pressarle fino alla maturazione che poteva richiedere anche sei mesi. Poi venivano trattate, curate, pelate, si toglievano lisca e squame, e si coprivano di olio nei vasetti». Queste erano le deliziose sarde gradesi; un regalo ambito. «Oggi non si può più fare», le regole igienico-sanitarie sono cambiate, ma quanti rimpianti per un sapore inimitabile. «In casa si preparava anche il matan, un pesce povero, tagliato a fettine e fatto essiccare al sole per essere mangiato in inverno. Adesso la pesca è cambiata, le barche devono andare lontano. Con il prezzo del gasolio alle stelle poi tutto diventa più difficile». In laguna non ci sono quasi più pescatori, spariti anche scorfani, gallinelle e gamberi.

«Mia mamma ha lavorato tutta la vita in condizioni dure. È morta a 61 anni ma aveva un corpo di 80. L’ho sempre vista vecchia, vestita di nero. Oggi le donne di 60 “navigano”, sono giovinotte». Da lei gradese purosangue arriva l’identikit dei mamoli: «Briosi, orgogliosi dell’isola, attaccati alle radici e al campanile. Fuori soffrono di nostalgia e cercano l’Angelo della Basilica che rappresenta tutto. Se ho conosciuto Pasolini quando girava il suo film sull’Isola? Non mi ricordo di lui. Mi sono rimasti in mente alcuni famosi calciatori che abitavano in centro e si curavano con le sabbiature. A Grado si sta bene. Basta avere salute e lavoro per andare avanti»