Incidente a Lazzaretto: il 24enne alla guida resta in prognosi riservata

MUGGIA È ancora in prognosi riservata il 24enne croato protagonista dell’incidente avvenuto nella tarda serata di giovedì in strada per Lazzaretto, all’altezza del parcheggio di San Rocco, a Muggia. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia e ai sanitari del 118, risulta ci sia stata una collisione, le cui cause sono ancora da accertare, fra due autovetture, una Renault Clio, con targa slovena, che aveva a bordo due persone, rimaste fortunatamente illese, e una Fiat 600, con targa italiana, che aveva alla guida il giovane croato.