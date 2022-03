Over 50 non vaccinati: in Friuli Venezia Giulia al via migliaia di avvisi per le multe da 100 euro

Anche in regione andranno all’incasso le sanzioni previste. In preparazione negli uffici della Riscossione le cartelle da inviare a chi non ha osservato l’obbligo

TRIESTE Sembrava quasi che lo Stato si fosse dimenticato di tutti gli over 50 no vax che avevano ignorato la disposizione che imponeva loro la vaccinazione obbligatoria a partire dal primo febbraio. Per tutti gli inadempienti era stata prevista una multa di cento euro, non si erano avute però notizie di persone individuate e sanzionate.

Dopo due mesi, però, qualcosa si è sbloccato perché in tutti gli uffici della Riscossione (l’ex Equitalia, ora assorbita dall’Agenzia delle entrate) si stanno preparando le cartelle da inviare a chi non ha rispettato l’obbligo.

Il