Maxi sconto benzina al via: da venerdì 1 aprile fino a 34 cent in meno. Scoccimarro: «In Friuli Venezia Giulia sarà più conveniente che in Slovenia»

L’assessore Fabio Scoccimarro sottolinea che «dal primo aprile il turismo del pieno oltre confine sarà sconveniente, visto che per i possessori della tessera carburanti in Friuli Venezia Giulia il costo del carburante sarà inferiore forse per la prima volta nella storia rispetto a quelli di Slovenia e Austria»