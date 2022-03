Dal miglior panino d’Europa agli arrosticini: a Trieste scocca l’ora dello Street Food

TRIESTE Inaugurazione bagnata... manifestazione fortunata. È quanto si augurano gli addetti ai lavori protagonisti dell’International Street Food, allestito a Ponterosso: un evento che propone una vastissima gamma di specialità provenienti da varie regioni italiane e dall’estero, in rappresentanza di una trentina di cucine. Gli standisti sono tutti pronti offrire prodotti dolci e salati, speranzosi in una tregua del maltempo. Ieri la pioggia non ha comunque frenato i primi clienti, che già a pranzo si sono presentati con ombrelli e impermeabili per scoprire le bontà dei primi chioschi aperti.

Tra camper, furgonicini e roulotte - originali e multicolor - le proposte, come detto, si sono mostrate subito molto varie. Qualche esempio? La puccia col polpo, il gyros in vaschetta, il frico burger. Arrivano dalla Toscana Lorenzo Donzelli e Alessandro Ciabattini, con il loro porco brado, a base di carne di cinta senese dop affumicata, per un panino che un cartello ricorda essere stato eletto “il migliore d’Europa”. «È la nostra specialità, il piatto forte», dicono fieri: «La pioggia non ci spaventa, secondo le previsioni sembra che domenica ci sarà un miglioramento, siamo fiduciosi, la gente arriverà comunque». Stessa sensazione anche per Stefano Bonmassari e Francesco Lolli, dalla provincia di Bologna, con il birra camper da 21 gusti diversi: «Trieste è una buona piazza, ci siamo già stati e non ha mai deluso».

Prima volta in città invece per Ilenia Brattini e Giuseppe Lagalla, che propongono gnocco fritto e tigella, «con ricetta rigorosamente modenese. La città è stupenda, speriamo che il tempo migliori ma anche noi pensiamo positivo e aspettiamo che i clienti vengano a gustare in ogni caso le nostre proposte».

Griglia già fumante a metà giornata, ieri, per gli arrosticini sapientemente preparati da Fabrizio Istorico, di Cisterna di Latina. «Trieste ci piace», sentenzia lo staff dietro al bancone: «L’anno scorso è andata bene, e anche allora il tempo non era buono. Ci aspettiamo un afflusso di gente più numeroso magari verso sera e nel week end». Dalla Grecia all’Argentina, dalla Spagna alla Repubblica Ceca, il viaggio attraverso cibi e bevande è ricco di piatti popolari insieme a chicche meno conosciute. Ci sono le bontà siciliane, tra arancini, mozzarelle in carrozza e cassate, c’è la paella valenciana, ci sono le carni alla griglia, ma anche dei menù “green food”.

L’evento continuerà fino a domenica, ogni giorno, dalle 12, e fa parte di un tour enogastronomico da 150 tappe in tutta Italia. «International Street Food ha come protagonisti gli chef su strada – si legge nella presentazione ufficiale della kermesse – che difendono con caparbietà e orgoglio i loro cibi. Bastano pochi ingredienti genuini per creare tante specialità di interesse per i buongustai. Ma il palato più esigente non si ferma solo ai sapori tradizionali, un buon viaggio che si rispetti deve far spaziare almeno con il gusto verso altre parti del mondo»