Trieste, ecco la card solidale per distribuire beni ai profughi ucraini

TRIESTE Si chiama Centro di distribuzione Casa Stani, e per accadervi ora è necessario avere una card, una sorta di “tessera a punti” della solidarietà. Di fatto serve per fare ordine e garantire che tutti ricevano ciò di cui hanno bisogno in modo regolare.

Perché «i beni che vengono donati e raccolti grazie alla solidarietà delle persone devono essere distribuiti nel modo giusto», spiega don Alessandro Amodeo, direttore della Caritas diocesana di Trieste, che gestisce la struttura di via dell’Istria 69, Casa Stani appunto, dove sono ospitati, già da settimane, diversi profughi dell’Ucraina. Qui si possono donare prodotti e materiale di vario genere, e tale raccolta va di pari passo con quella di fondi, «lanciata dal vescovo Giampaolo Crepaldi, che in poco più di tre settimane è arrivata già a quota 120 mila euro».

«Abbiamo deciso di adottare questo metodo per fare ordine e garantire che tutti possano ricevere ciò di cui necessitano in modo regolare, senza cioè che ci sia chi si presenta ogni giorno e chi una volta al mese - spiega don Amodeo -. L’obiettivo è una gestione trasparente ed efficiente al massimo. I profughi dell’Ucraina che alloggiano a Trieste, non solo a Casa Stani, possono venire qui e chiedere cibo, prodotti per l’igiene personale e altro, previa richiesta e compilazione della tessera. Questa si può fare in via Cavana 16/a, al Centro di ascolto della Caritas, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30».

Sulla tessera, chiamata “Emergenza Ucraina card”, va scritto il numero (della card), il cognome della persona o del nucleo familiare e il mese di validità. Sull’altro lato, una serie di lettere, dalla “a” alla “e”, indicano la tipologia di richiedente (con o senza figli, minorenni, anziani ecc.) e compaiono i giorni del mese. «È possibile un accesso ogni sette giorni da parte di ogni possessore della card - sottolinea don Amodeo -. L’iniziativa è appena partita e ci auguriamo contribuisca a rendere la distribuzione più efficiente, anche perché la generosità dimostrata dalle persone a Trieste è davvero grande e la raccolta sta funzionando molto bene. Ci sono diverse organizzazioni e associazioni che hanno donato, ma anche gruppi di cittadini organizzati in modo spontaneo, dal Lambretta club ai giovani di Confcommercio, dall’Inner Wheel al gruppo che fa riferimento all’avvocato Kostoris. La Lego ci ha donato ben tre bancali di mattoncini. Ma siamo stati contattati - conclude - davvero da tante realtà, da Wärtsilä al Collegio universitario Luciano Fonda».

Che cosa si può donare in Casa Stani? Non tutto, ma ciò che viene ritenuto necessario e di più facile conservazione e distribuzione. Quindi bibite, cibo in scatola, biscotti e merendine, omogeneizzati, latte in polvere, pannolini, assorbenti, salviette umidificate, doccia shampoo, dentifricio e spazzolino, deodoranti. I destinatari dei beni raccolti sono i profughi giunti in città in fuga dalla guerra, residenti in Casa Stani o altrove, in strutture pubbliche o private. Per donare si può andare direttamente in via dell’Istria 69, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 14 alle 18.30.

Per chi volesse invece effettuare una donazione in denaro, la si può fare tramite il conto corrente di Banca Etica con l’intestazione Fondazione diocesana Caritas Trieste. Iban:IT20J0501802200000017106584. Causale: “Pro Ucraina”. Invece per ricevere info e segnalare eventuale disponibilità ad accogliere in casa propria, scrivere a ucraina@caritastrieste.it o numero verde 800629679.