Musei di Trieste, dal primo aprile entra in vigore l’orario estivo. Niente Green pass, basta la mascherina

Un visitatore alla mostra su Monet e gli impressionisti in Normandia al Museo Revoltella. Foto Lasorte

TRIESTE Il Comune di Trieste ricorda che da venerdì 1 aprile e fino a venerdì 30 settembre 2022 è in vigore l'orario di apertura estivo per i Musei. Questi in dettaglio gli orari:

MUSEI STORICI E ARTISTICI

Civico Museo Revoltella – Via Diaz, 27 – 9-19, martedì chiuso. Intero euro 7,00 / ridotto euro 5,00

Civico Museo d’Antichità J. J. Winckelmann – Via della Cattedrale, 15 – da martedì a domenica 10-17, lunedì chiuso. Ingresso gratuito

Civico Museo Sartorio – Largo Papa Giovanni XXIII, 1 – da giovedì a domenica 10-17. Ingresso gratuito

Civico Museo d’Arte Orientale – Via San Sebastiano, 1 – da giovedì domenica 10-17. Ingresso gratuito

Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” – Via Rossini, 4 – da martedì a domenica 10-17, lunedì chiuso. Intero euro 4,00 / ridotto euro 3,00

Civico Museo del Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio – Piazza della Cattedrale 3 – tutti i giorni 10-19. Intero euro 5,00 / ridotto euro 3,00

Civico Museo di Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” - Via Cumano, 22-24 – lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17, sabato e domenica 10-19; martedì chiuso. Intero euro 3,00 / ridotto euro 2,00. Ingresso cumulativo con il Civico Museo di Storia Naturale: intero: euro 5,00 / ridotto euro 3,00

Civico Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale – Via Giovanni Palatucci, 5 – tutti i giorni 9-19. Ingresso gratuito

Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza - Monumento Nazionale – Località Basovizza – 10-18 (fino al 30 giugno); 10-14, mercoledì chiuso (dal 1° luglio in poi). Ingresso gratuito

MUSEI SCIENTIFICI

Civico Museo di Storia Naturale – Via dei Tominz, 4 – lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17, sabato e domenica 10-19; martedì chiuso. Intero euro3,00 / ridotto euro 2,00. Ingresso cumulativo con il Civico Museo di Guerra per la Pace “Diego de Henriquez”: intero: euro 5,00 / ridotto euro 3,00

Civico Museo del Mare – Sezione Lloyd – Magazzino 26, Porto Vecchio Trieste, da giovedì a domenica 10-19. Ingresso gratuito

Civico Orto Botanico – Via Marchesetti, 2 – tutti i giorni 9-13, martedì chiuso. Ingresso gratuito

MISURE ANTI-COVID

Il Comune ricorda inoltre che dal 1° aprile, con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, che stabilisce la fine dello Stato di emergenza, cambiano le modalità di accesso ai luoghi della cultura e dello spettacolo.

Dal 1° aprile, per l'accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Dal 1° al 30 aprile, per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono al chiuso, e pertanto anche agli eventi all'interno delle sale conferenze dei musei, è richiesto il possesso del cosiddetto green pass rafforzato e l'obbligo di indossare le mascherine FFP2.

CHIUSURE PROGRAMMATE

Non sono al momento visitabili, in quanto interessati da interventi di riqualificazione, riallestimento o trasferimento, i seguenti Musei:

Civico Aquario Marino – Molo Pescheria, 2 / Riva Nazario Sauro, 1

Civico Museo del Mare – Via di Campo Marzio 5

Civico Museo Morpurgo – Via Imbriani, 5

Civico Museo di Storia Patria – Via Imbriani, 5

Civico Museo del Risorgimento – Via XXIV Maggio, 4

Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata – Via Torino, 8