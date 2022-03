Generali, Del Vecchio sceglie la lista Caltagirone. I due soci vicini al 20% del Leone

TRIESTE Il piano strategico presentato dalla lista Caltagirone «va nella giusta direzione mettendo la società nelle condizioni di crescere». Il cavalier Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, terzo azionista di Generali e primo socio di Mediobanca, cavalca nell’arena della sfida per la governance del Leone di Trieste. A riportare le parole del miliardario patron del gruppo di occhialeria, fondato ad Agordo, è Bloomberg in un lungo articolo.

Leggi anche Generali, Del Vecchio sostiene il piano Caltagirone. Donnet: “Investitori Usa soddisfatti”

Nell’intervista l’imprenditore a capo del colosso EssilorLuxottica definisce la lista proposta per il consiglio di Generali da Caltagirone «altamente competente e ben equilibrata». Un edorsement che prosegue con l’ apprezzamento per il piano che rifletteva «una visione imprenditoriale a lungo termine che non cerca solo i dividendi ma anche la necessità di far crescere l'azienda».

Del Vecchio deterrebbe, secondo fonti stampa, circa l'8% di Generali (l’8,2 per cento secondo La Repubblica), e starebbe valutando la possibilità di aumentare ulteriormente la propria quota. Ora che il patto di consultazione con Crt è stato sciolto (la fondazione tiene l’1,7 per cento), il miliardario veneto ha la possibilità di spingersi con gli acquisti fino al 9,9 per cento del capitale di Generali.

Leggi anche Il board delle Generali licenzia Luciano Cirinà: «Obbligo di lealtà violato». Ecco cos’è successo

Del Vecchio ha valutato positivamente anche il candidato presidente della lista Caltagirone Claudio Costamagna: «Un presidente con capacità operative che ha le carte in regola per creare valore per l'azienda e dare un supporto significativo quando si tratta della gestione di importanti operazioni di trasformazione che speriamo di vedere nel futuro di Generali». Ha detto Del Vecchio facendo riferimento alla visione del contropiano della lista Caltagirone, che vuole meno operazioni e di più grande entità. Parole di stima pure per il candidato ad Luciano Cirinà, ex capo della compagnia in Austria e Centro-Europa recentemente licenziato dal Leone: «Quello che mi piace più di ogni altra cosa è vedere un manager interno all’azienda, con una lunga carriera di successo in Generali, proposto come ad». E ancora «ha una perfetta comprensione di come lavorano e di come sono fatte le Generali, ha radici profonde a Trieste, la città dove è nato e che è il cuore pulsante delle assicurazioni in questo Paese».

Leggi anche La battaglia del Leone, dopo la sospensione Generali licenzia con effetto immediato Luciano Cirinà

Il patron di EssiLux ha aggiunto che la strategia di Caltagirone «dà l'idea di un'azienda forte, con un grande futuro ma che forse è stata tenuta indietro da un azionista interessato solo ad estrarre dividendi». Del Vecchio ha criticato Mediobanca, mettendo in dubbio la decisione di Piazzetta Cuccia di ricorrere al prestito titoli di Generali (portandosi dal 13 al 17% circa) per rafforzare la sua presa in vista dell’assemblea. Un’operazione che è costata alla banca di Alberto Nagel in totale 6,5 milioni. «Vengo dalla vecchia scuola che pensa che gli imprenditori dovrebbero investire con le proprie risorse», ha punto Del Vecchio.

Intanto il group ceo del Leone Philippe Donnet, riconfermato nella candidatura a Ceo dalla lista del consiglio sostenuta da Piazzetta Cuccia, è negli Usa per incontrare gli investitori istituzionali. Donnet riferisce di meeting molti positivi, affermando che gli investitori «Sono molto soddisfatti dei risultati del 2021, molto soddisfatti del piano che abbiamo presentato e molto soddisfatti della lista per il prossimo consiglio di amministrazione».

Ieri Generali ha completato l’operazione per diventare azionista di maggioranza nella joint venture assicurativa Vita in India.

Ieri anche Assogestioni ha presentato la sua lista di minoranza per la nomina del cda, composta da Roberto Perotti, attuale rappresentante in consiglio, Alice Bordini, Giuseppe Guizzi e Mariarosaria Taddeo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA