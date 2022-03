Covid: come cambiano le regole da venerdì 1 aprile in sei punti: lavoro, tempo libero, bus, mobilità, scuola, mascherine e quarantena

Il Paese è pronto a tornare definitivamente alla normalità attraverso una serie di misure previste dalla road map tracciata dal nuovo decreto del Governo, con diverse tappe fino alla fine di questo 2022. Dal primo aprile l'Italia non sarà più in stato di emergenza Covid e di conseguenza decadono il Comitato tecnico scientifico e la struttura del Commissario straordinario Francesco Figliuolo. Anche il sistema dei colori viene definitivamente abrogato, ma il monitoraggio proseguirà

Lavoro, in fabbrica con il Green pass base. Gli obblighi per gli over 50

Con le regole del nuovo decreto tutte le categorie di lavoratori possono entrare in fabbrica o in ufficio con il Green pass base, quello che si ottiene con il tampone negativo. Via libera anche agli over 50, ai quali non verrà più richiesto il Green pass rafforzato, quello da ciclo vaccinale completo, richiamo compreso, o post guarigione.

Per