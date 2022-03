Corsa al bonus asilo in Friuli Venezia Giulia: ecco come fare domanda per risparmiare dai 3mila euro in su

TRIESTE Parte giovedì 31 marzo la “corsa” ai bonus per gli asili nido: contributi regionali che abbattono il costo per le famiglie in modo consistente, da 3mila a 5.400 euro all’anno a bambino, che possono arrivare fino a 13.620 in presenza di Isee basso e casi di disabilità. «Di fatto azzeriamo i costi per le famiglie con Isee fino a 50 mila euro a partire dal secondo figlio», spiega l’assessore regionale competente Alessia Rosolen, che ricorda il meccanismo fondamentale alla base del provvedimento: la premialità a partire dal secondo nato.

