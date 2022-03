Coperti con i teli i materiali bruciati nel rogo all’ex Bertolini di Mossa

MOSSA «Sarò soddisfatta solo quando verrà portato via il materiale presente nel capannone». Per la sindaca di Mossa, Manuela Russian, la posa dei teloni sui cumuli di rifiuti bruciati nel rogo dell’ex Bertolini è solo un passaggio necessario alla bonifica del capannone industriale. L’attività è iniziata martedì mattina, ma non si tratta né di un passo in avanti, né di un punto d’arrivo della vicenda.