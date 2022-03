TRIESTE Troppo amico dei russi, anzi amicissimo al punto di cercare con un gruppo di agenti di Mosca di realizzare un colpo di stato in Montenegro, poi fallito, nell’ottobre del 2016.

Per questo motivo Bratislav Dikić è stato considerato persona non grata in Bosnia-Erzegovina i cui poliziotti lo hanno respinto al confine negandogli l’ingresso nel Paese.