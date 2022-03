UDINE. Chiusa in casa al buio, senza acqua corrente e neppure riscaldamento, nutrita non più di due volte al giorno e lavata una volta a settimana, talvolta con il getto gelato sparatole contro da un tubo di gomma, e costretta a fare i bisogni in due secchi svuotati solo saltuariamente del loro contenuto.

È la condizione disumana in cui un’ultranovantenne è stata tenuta per quasi un anno dalla figlia e dalla nipote, nell’immobile al civico 354 di via del Bon, a Udine, dove abitavano.