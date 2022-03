L’Unesco boccia la candidatura del caffè italiano

ROMA. La commissione nazionale per l'Unesco ha bocciato la candidatura del «caffè italiano espresso tra cultura, rituali, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Trieste a Venezia fino a Napoli», mentre ha approvato, nella riunione telematica odierna, martedì 29 marzo, sotto la presidenza di Franco Bernabè, come candidatura italiana da presentare al Comitato intergovernativo per il ciclo 2023 «l'arte italiana dell'Opera lirica».

