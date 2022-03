Mattarella è arrivato a Trieste: segui tutti gli aggiornamenti | La diretta

TRIESTE. Visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Trieste. Duecento gli uomini delle forze dell’ordine, compresi i reparti speciali, dispiegati per garantire la sicurezza del Presidente e delle cerimonie che hanno atteso il suo arrivo. Il presidente è atteso per la firma in Prefettura per la restituzione del Narodni dom alla comunità slovena. L’inaugurazione dell’anno accademico all’Università. E la visita all’Itis di via Pascoli.







Tutti gli aggiornamenti



Ore 10.43

Il presidente Mattarella è arrivato all’Università centrale di Trieste



Ore 10.33.

Mattarella è uscito dalla Prefettura. Ora è in partenza un corteo di automobili che porteranno il presidente della Repubblica italiana all’Università per l’inaugurazione dell’anno accademico.



Ore 10.15.

Come previsto da programma, alle 10.15 il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, è arrivato in piazza Unità. Assieme a lui il sottosegretario di Stato all’Interno Ivan Scalfarotto. Ad accoglierlo anche il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Dopo i saluti, Mattarella si è recato in Prefettura.

Ore 9.55. Piazza Unità si presenta chiusa al pubblico, con tutti i varchi d’accesso presidiati dalle forze dell’ordine. Il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga è già arrivato.

Mattarella, i preparativi in piazza a Trieste

Mattarella, l'arrivo a Trieste