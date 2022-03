Il board delle Generali licenzia Luciano Cirinà: «Obbligo di lealtà violato». Ecco cos’è successo

A sinistra Luciano Cirinà, già responsabile delle Generali per Austria ed Est Europa, e Francesco Gaetano Caltagirone, promotore del piano Awakening The Lion

TRIESTE Luciano Cirinà licenziato con decorrenza immediata da Generali. Il comunicato della compagnia triestina arriva nella mattinata di lunedì, mentre il top manager è in volo verso Washington per dare il via al roadshow americano di presentazione del programma strategico “Awakening The Lion”.