Gli scampati a Mariupol al confine italo-sloveno di Trieste: ecco cosa ci raccontano

TRIESTE «Abbiamo vissuto per settimane in 25 in una cantina, senza luce, poco cibo e acqua. Per avere qualcosa da mangiare gli uomini uscivano in strada, un paio di ore al giorno, e cucinavano sul barbecue, ma sapevano che avrebbero potuto prendersi un proiettile addosso in qualsiasi momento. Abbiamo vissuto così, sottoterra, dai primi di marzo. Poi abbiamo deciso di rischiare, ci siamo buttati, sapevamo che poteva essere la fine, ma abbiamo deciso di provarci, sfruttando uno dei cosiddetti corridoi verdi, che però era totalmente insicuro. Abbiamo camminato tra le mine antiuomo, segnalate con dei cartelli dai nostri militari, poi dormito una notte in una casa di legno sulla cosa, a Melekyne. E poi siamo scappati verso Leopoli: sentivamo spesso sparare ed era pieno di posti di blocco, i russi ci hanno controllato tutto, ogni volta, dal passaporto ai documenti della macchina, pure il telefono, i messaggi, le foto. Ma ce l’abbiamo fatta». Ed è così che Alona Borova, giovane insegnante di inglese di Mariupol, si è salvata, assieme ai genitori e alla sua figlia di tre anni.

Foto Massimo Silvano

La sua è la storia di chi è sopravvissuto, passando 15 posti di blocco russi, evitando proiettili, dormendo in alloggi di fortuna per un paio di notti, dopo settimane in una cantina. Ora la donna la racconta durante una breve sosta a Fernetti, mentre impugna il volante della sua auto, diretta in Sicilia, a Marsala, dove abitano alcuni parenti e potrà respirare un po’ di pace.

Non capita spesso, in questi giorni, di imbattersi in qualcuno che sia riuscito a scappare da Mariupol, città simbolo della guerra in Ucraina, devastata e sotto assedio. Alona, sua madre, suo padre e sua figlia ce l’anno fatta. Il marito, come racconta lei commuovendosi, si è salvato per una pura casualità, che ora le sembra miracolosa: «Lui è ufficiale di bordo e si era imbarcato il 22 febbraio, due giorni prima che scoppiasse il conflitto. Ora è su una nave, vicino alle coste americane, nell’oceano, lontano da questa atroce guerra. Noi adesso saremo al sicuro e torneremo quando sarà finito tutto, ma non so dove: una settimana fa la nostra casa c’era ancora, domani non so».

Ucraina, i profughi accolti al confine Fernetti di Trieste

Frammenti di esistenze in fuga, che si incrociano nel luogo che in questo territorio, più di altri, simboleggia la rotta verso Ovest. Qui, a Fernetti, dove un mese fa c’erano solo forze di Polizia e militari, oggi sorge un piccolo villaggio di accoglienza, primo soccorso e ristoro per chi scende dalle auto o dai pullman dopo un estenuante viaggio. Oltre agli agenti e ai militari, ci sono in prima fila gli operatori dell’Unhcr, con le inconfondibili pettorine blu, che accolgono chi arriva anche grazie alla mediazione di interpreti, salgono sulle corriere, fanno da tramite per chi necessita di aiuto o di un alloggio temporaneo, e lavorano ogni giorno in sette, dalle 8 alle 22. Pochi metri più avanti, il presidio di Asugi, con un sanitario, e il punto di accoglienza della Protezione civile, aperto 24 ore su 24. Operatori e volontari spiegano che ogni giorno c’è qualcuno che necessita di assistenza medica, per piccoli malori o problemi di salute cronici che si acuiscono dopo eventi così stressanti e un viaggio lungo. Nella tensostruttura della Protezione civile, come spiegano i tre volontari Massimiliano Missoni, Luca Rosa e Graziano Marson, chi arriva può prendere ciò di cui ha bisogno, dalle bottiglie d’acqua alle merendine, dai giochi per i bambini ai pannolini: «sono il frutto della generosità delle persone e del lavoro della Protezione civile per aiutare quanti vivono un simile dramma». «Servono soprattutto cibi non deperibili, frutta secca, prodotti per l’igiene e per la cura della persona - racconta un’altra volontaria della Protezione civile, Elena Husu -. Molte persone vengono direttamente qui a donare, sono molto generose». Tra le donazioni più peculiari, quella di una signora che si è presentata con cinque rosari e «un’altra, meravigliosa, che ha fatto a mano dei berrettini per i bimbi», racconta ancora Husu, che spiega di essere rimasta colpita dal fatto che «gli ucraini in fuga chiedono poco, hanno molto rispetto e un po’ di ritrosia a prendere ciò di cui hanno bisogno, anche se è qui per loro».

Un commento simile a quello di Maria Kochetkova, fondatrice e referente dell’associazione Expats, che a Trieste conta duemila iscritti, provenienti da tutto il mondo. Il gruppo organizza ogni sabato un punto donazioni a Fernetti, dove i profughi possono prendere cibo, acqua, prodotti per l’igiene, giocattoli, donati da triestini e non solo.

Davanti a loro, continui passaggi ai minivan, pullman e auto diretti verso Ovest, come la macchina guidata da Ana Roienko, in fuga da Kiev con i genitori, o di Natalia Ovsianyk e suo marito Peter Ogiyevich, con i figli Roman e Katya, di 10 e 12 anni, anche loro scappati dalla capitale Kiev per venire a Trieste, almeno per ora, poi si vedrà. Con loro c’era anche la madre di lei, che si è sentita male ed è ricoverata a Cattinara. Alloggiano all’Hotel Transilvania, a due passi dal (vecchio) confine, struttura che negli anni ha ospitato molti profughi della rotta balcanica e dove ora dormono anche alcune persone ucraine. «L’Italia è bellissima, la gente e il cibo fantastici - commenta Pter -. È un momento terribile, ma qui fortunatamente è tutto meraviglioso».