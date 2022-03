TRIESTE Un incidente piuttosto importante tra un’auto e una moto si è verificato in Strada del Friuli nella mattina di oggi, sabato 26 marzo. Lo scontro, avvenuto verso le 7, ha provocato die feriti: la donna al volante, in modo lieve, e il motociclista che invece è stato trasportato in codice giallo a Cattinara.

Sul posto due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.