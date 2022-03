Trieste, i No green pass tornano in corteo: ecco le tappe del percorso, previsti rallentamenti al traffico

TRIESTE Il Coordinamento No green pass Trieste torna a sfilare a Trieste: l’appuntamento è alle 16.30 in piazza Volontari Giuliani, poi il corteo poi attraverserà il centro cittadino fino a piazza Libertà.

Ancora una volta le istanze dei manifestanti si muovono in primis contro la certificazione verde e l’obbligo vaccinale, temi estesi anche alla lotta contro il caro-vita e contro “le guerre esterne e interne degli Stati”.

Il corteo, nel dettaglio, si snoderà su queste vie: piazza Volontari Giuliani, via Giulia, via Battisti, via Palestrina, largo Piave, via Beccaria, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega e piazza Libertà.

La mappa del percorso

Sono previsti rallentamenti e disagi al traffico e su tutta la rete di Trieste Trasporti, che non garantisce la regolarità del servizio.

"La guerra in Ucraina – si legge nel volantino – in tutta la sua drammaticità, è utilissima a giustificare le scelte che governi e potentati economici hanno fatto deliberatamente per coprire interessi contrapposti sul fronte energetico e di speculazioni di mercato. Questo ha innescato un'inflazione insostenibile che ha portato ad un aumento scriteriato di bollette, carburante e ricadute sul costo della vita in generale, rendendo di fatto impossibile la sopravvivenza di lavoratori e piccoli soggetti economici, i veri produttori di ricchezza. Di fronte a tutto ciò, dopo due anni di crisi, il governo Draghi ha la sfacciataggine di annunciare l’aumento delle spese militari e la possibilità di razionamenti nei prossimi mesi”.