Trieste, Gialuz confermato alla guida della Società Velica Barcola e Grignano

TRIESTE. Mitja Gialuz è stato confermato alla guida della Società Velica Barcola Grignano. Questa mattina, sabato 26 marzo, nella sede del Trieste Convention Center di Porto Vecchio, scelto per poter rispettare il distanziamento e le regole anti contagio Covid, si è tenuta l’assemblea al termine della quale si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo che resterà in carica per i prossimi tre anni.

