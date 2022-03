Gli attivisti di Fridays for future attraversano Trieste e Gorizia in nome della “Giustizia climatica” e contro la guerra

TRIESTE Centinaia di manifestanti, soprattutto giovani e studenti, hanno animato oggi, venerdì 25 marzo, il corteo dei Fridays for future declinando sul territorio cittadino lo “Sciopero per il clima” indetto a livello globale.

Analoga manifestazione si è svolta a Gorizia, dove oltre 250 attivisti – soprattutto studenti delle scuole medie e superiori – hanno sfilato in mattinata dal Parco della Rimembranza a piazza Vittoria.

In entrambi i cortei non sono mancate prese di posizione per affermare la propria contrarietà alla guerra, il riferimento va naturalmente all’Ucraina. I manifestanti hanno invocato la pace, indicando il sistema basato sui combustibili fossili e sul gas fra le cause del conflitto in atto.

A Trieste il corteo, partito alle 10 da largo Barriera, ha attraversato il centro della città percorrendo piazza Garibaldi, via Foscolo, piazza Ospitale, via Parini, via Timeus e via Battisti, diretto al Giardino pubblico dove si è tenuto un presidio conclusivo cui hanno partecipato diverse associazioni e realtà locali.

Musica e striscioni, oltre a vari slogan intonati lungo il percorso, fra cui “Vogliamo giustizia climatica e la vogliamo adesso”.

Fra le realtà presenti, Legambiente WWF, il comitato No Ovovia, diversi scout, il gruppo studentesco universitario "Link", oltre ad alcuni esponenti del mondo politico locale: la consigliera comunale Giulia Massolino di Adesso Trieste, la consigliera comunale M5S Alessandra Richetti e, sempre del Movimento 5 Stelle, il consigliere regionale Andrea Ussai.

“Sono tempi difficili per l'umanità - ha dichiarato al Piccolo la giovane attivista Eleonora–. L'ennesimo rapporto sulla crisi climatica di febbraio scorso prospetta scenari catastrofici, eppure ora alla violenza sul pianeta si è aggiunta quella sugli esseri viventi. Abbiamo chiesto l'abbattimento di un modello di sviluppo rivelatosi fallimentare per l'ambiente, e in tutta risposta ci ritroviamo anche con una guerra vicina. La nostra generazione non è tenuta ad accettare tutto questo”.

Di seguito il comunicato nazionale

“Oggi siamo scesi in piazza di nuovo in tutto il mondo, siamo presenti in tutti i continenti. Questa volta stiamo scioperando per la pace e la giustizia climatica. Non ci potrà essere pace né giustizia climatica, in nessuna parte del mondo, finché i nostri sistemi saranno legati ai combustibili fossili forniti da governi autoritari e dittature. I paesi di tutto il mondo stanno finanziando questa guerra: l’Unione Europea ha pagato 15 miliardi di euro alla Russia dall’inizio della guerra in Ucraina, attraverso l’acquisto di combustibili fossili.

Guerra e crisi climatica sono strettamente legate: effetto serra vuol dire effetto guerra. Un pianeta più caldo di 2, 3, 4 gradi è un pianeta in cui saremo costretti a lottare per le scarse risorse rimaste e questo si vede già oggi nel Sahel, dove numerose guerre per l’acqua hanno originato conflitti che sono poi degenerati. Non è mai stato così chiaro come ora che una transizione ecologica giusta è necessaria, ed è necessaria adesso. Questi tempi lasciano le persone prive di potere e di forze.

Ma noi non ci arrendiamo. Per questo il 26 marzo ci uniremo al Collettivo di fabbrica ex-GKN a Firenze per insorgere insieme. Insieme a lavoratori che con la scusa della transizione ecologica sono stati licenziati, per motivi che in realtà hanno poco a vedere con il benessere del pianeta. Dobbiamo fermare il ricatto ambiente-lavoro. Non si può indirizzare l'economia in senso ecosostenibile se contemporaneamente non si fermano le delocalizzazioni.

Non si può sconfiggere il greenwashing senza una consapevolezza crescente nei luoghi di lavoro dei reali processi produttivi. Vogliamo inoltre che si tenga conto del principio di giustizia climatica. I paesi del Nord del Mondo, i più responsabili di questa crisi, devono garantire dei risarcimenti climatici alle comunità più colpite che sono anche le meno responsabili. Questi risarcimenti fanno parte di un processo di giustizia in cui il potere politico tornerà alle persone e alle comunità locali.

Dovranno essere concessi sotto forma di “finanziamenti”, e non di “prestiti”, e serviranno come risposta alle richieste delle comunità indigene ed emarginate; per restituire le terre alle comunità, dare risorse alle comunità più colpite affinché possano adattarsi e compensare i danni di questa crisi. Per una ridistribuzione della ricchezza globale, della tecnologia e dell’informazione, e del potere politico dal Nord globale al Sud globale e dall’alto al basso. Da queste piazze nasce la speranza, si vede che le persone non si sono rassegnate al proprio destino. Un altro mondo è ancora possibile ma sta a noi costruirlo, partendo dalla pace e dalla giustizia, climatica e sociale. Torneremo a invadere le strade, vi aspettiamo a Firenze domani, dalle 14:30 a piazza Vittorio Veneto”.