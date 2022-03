MONFALCONE Gli uomini della Polizia e della Guardia di Finanza erano entrati nel centro massaggi “Haozailai” in via Galilei. La titolare, allora trentatreenne, nativa dello Zhejiang, era stata arrestata, posta ai domiciliari, per induzione alla prostituzione. Il cognato, cinese di trentotto anni, era stato indagato in concorso, denunciato a piede libero.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori