Maxi sconto sui carburanti in Friuli Venezia Giulia: ad aprile fare il pieno costerà meno che in Slovenia

Annunciato un taglio fino a 60 centesimi sul prezzo della benzina. Sconti anche per il diesel

TRIESTE. Il pieno di benzina e diesel in Friuli Venezia Giulia, ad aprile, costerà meno che in Slovenia. Al netto di eventuali operazioni del Governo di Lubiana, oppure di rincari da parte dei petrolieri, infatti, il combinato tra lo sconto alla pompa già deciso dall’esecutivo nazionale e l’ampliamento del bonus carburante che verrà approvato oggi in giunta regionale, consentirà ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di fare rifornimento a un prezzo al litro inferiore alla Slovenia.