I giovani del Friuli Venezia Giulia scendono in piazza per dare voce al pianeta e invocare un futuro di pace

Promossi in tutta la regione cortei in occasione dello Sciopero mondiale del clima. A Gorizia l’evento centrale. «Gli adulti la smettano con le promesse, servono fatti»

Da Trieste a Udine, passando per Gorizia e Pordenone.

Leggi anche I ragazzi di Trieste in corteo: «Non staremo più a guardare gli sbagli dei grandi della Terra»

Anche le città del Friuli Venezia Giulia, come quelle di ogni angolo del pianeta, hanno aderito alla giornata dello sciopero mondiale per il clima promosso dagli attivisti di Fridays for future.

Gorizia, oltre 250 giovani attivisti in piazza per clima e ambiente

Nel capoluogo isontino il corteo di valenza regionale, accompagno da iniziative analoghe promosso un po’ ovunque nel resto della regione. Da ogni piazza si è levato forte e chiaro un messaggio a difesa del pianeta, messo in pericolo da secoli di sfruttamento sconsiderato, e un appello alla responsabilità e all’azione per imprimere subito un cambio di rotta.

Leggi anche Gli attivisti di Fridays for future attraversano Trieste e Gorizia in nome della “Giustizia climatica” e contro la guerra

Migliaia di giovani e giovanissimi complessivamente in tutta la regione - circa 300 quelli presenti alla sfilata nel centro di Gorizia conclusa in piazza Vittoria, ai piedi del castello - hanno fatto sentire la loro voce a colpi di slogan, canzoni, interventi, poesie e striscioni. Cortei colorati, rumorosi, carichi di tutti quei sentimenti (dalla speranza per il futuro alla rabbia per la situazione attuale) che animano i giovani e la loro protesta.

Il corteo a Gorizia. Foto Bumbaca

Ma anche un corteo estremamente ordinato e rispettoso, complice l’età realmente verdissima della maggioranza dei partecipanti, non solo studenti delle scuole superiori, ma anche delle scuole medie, accompagnati pure dai loro docenti. Tutti consapevoli di dover fare qualcosa, di doversi assumere in prima persona la responsabilità di essere promotori di una “rivoluzione” indispensabile per garantire ancora un futuro al pianeta e all’umanità, sempre più travolti dal cambiamento climatico.

Trieste, il corteo dei Fridays for future sfila per la città

I giovani fa di Greta Thunberg hanno chiesto una volta di più impegni e azioni concrete al mondo dei grandi, quello della politica e delle istituzioni. Gli stessi interlocutori chiamati a spendersi per riportare la pace in Ucraina e, prendendo spunto proprio dalle tensioni con la Russia di Putin, a ripensare le vecchie politiche energetiche basate sul gas e i combustibili fossili. Concetti sintetizzati in modo quanto mai efficace dagli slogan esibiti durante i cortei. “La guerra è fossile, la pace è rinnovabile”. “Per il nostro futuro noi lottiamo”. E ancora “Effetto serra, effetto guerra”.

Il corteo dei Fridays for future, foto Lasorte

A Gorizia, come si diceva, il corteo regionale partito a ritmo di musica dal Parco della Rimembranza intorno alle 10.45, per arrivare puntualissimo a mezzogiorno in piazza Vittoria, dopo aver sostato tra l’altro anche davanti al municipio.

Il corteo a Gorizia. Foto Bumbaca

Qui un richiamo, quasi un appello, al mondo della politica – pur senza alcun riferimento diretto al Comune e alla sua amministrazione -, reo secondo i giovani di cavalcare ora il tema ambientale, strumentalizzandolo dopo non aver fatto nulla di concreto in questi anni per risolvere la crisi. «Chiediamo che la crisi climatica ed ecologica venga trattata realmente come tale», hanno scandito al megafono i manifestanti, mentre su cartelli, striscioni e bandiere si leggevano i messaggi più disparati, sia in italiano che in sloveno. Da “Vogliamo vivere” a “Go vegan”, come richiamo ad uno stile alimentare e di vita più sostenibile, fino al più fantasioso ma non meno incisivo “Meno carbon, più più carbonara”.

Fridays for future a Trieste, l'ape è spenta: i manifestanti la trainano con la bici elettrica

«Siamo soddisfatti della partecipazione, anche perché solitamente gli scioperi in questo periodo dell’anno sono inevitabilmente un po’ meno affollati – spiega Anna Postorino, referente di Fridays for Future Gorizia -. È stato bello vedere anche tanti adolescenti, consapevoli dell’importanza di affrontare il tema del cambiamento climatico». In piazza Vittoria ragazzi e ragazze si sono avvicendati al microfono portando il loro contributo, offrendo riflessioni, leggendo poesie e persino cantando, come il rapper torinese Angelo Lupo, componente di un collettivo che attraverso l’arte promuove denuncia sociale. Assieme alle bandiere degli studenti hanno poi sventolato pure quelle di altri sodalizi e organizzazioni. C’erano rappresentanti di Libera, Cgil, Greenpeace, No Planet B, Eko-Standrez e Legambiente.

«Era importante esserci – ha detto la presidente di Legambiente Gorizia Anna Maria Tomasich -, per ricordare non solo le grandi catastrofi ambientali e i fenomeni estremi, ma anche ad esempio gli incendi che stanno divampando in montagna, o la recentissima strage di pesci nell’Isonzo in secca». E a questo proposito, una volta di più, gli ambientalisti hanno chiesto l’attivazione di un coordinamento transfrontaliero per trovare le soluzioni per una gestione equa e sostenibile del fiume. —