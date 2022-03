Elezioni a Monfalcone, le primarie resuscitano il centro: in lista c’è Murgia, nei saggi Nicoli

L’ex Dc e Margherita: «Ho votato per Cattarini, visto l’esito serviva un moderato come Rebulla»

MONFALCONE Ma se alle primarie del 15 gennaio l’avesse spuntata il democratico Riccardo Cattarini, al posto di Cristiana Morsolin, ci sarebbe poi stato un Luciano Rebulla, tolto dalla sua comfort zone spilimberghese, a scompaginare la politica di Monfalcone riportandola al centro?

Chi si è posto la domanda, soprattutto gli addetti ai lavori, in verità, e almeno i 300 (a spanne) che si candideranno alle amministrative, non ha trovato finora risposta monolitica. Troppo sfuggente il quadro d’insieme dell’operazione centrista, di cui solo lunedì si è resa l’esatta portata, con lo scioglimento delle riserve dell’ex sottosegretario, deputato della IX e X legislatura.

Da venerdì, tuttavia, la risposta alla domanda c’è. Ed è: no. Non ci sarebbe stato Rebulla se Cattarini avesse vinto. Perché? Semplice: lo rivela chi ha coltivato in gran segreto il germoglio di Monfalcone al centro, vale a dire Antonello Murgia, uno dei papà putativi «assieme a Giuliano Antonaci e Giuseppe Nicoli». Coup de théâtre.

«È andata così – spiega l’ex margheritino, già tessera Dc –: all’indomani dell’esito delle primarie, il 16 gennaio, abbiamo detto “basta, qui bisogna dare una casa ai moderati centristi”, perché altrimenti il rischio sarebbe stato l’astensionismo, tra due poli estremi. Destra da una parte e sinistra dall’altra».

Ma Nicoli che c’azzecca? «L’ho chiamato io – replica Murgia –, è stato il primo a essere contattato, perché sapevo come stava messo col suo partito». «Assieme ad Antonaci si è posta la riflessione – prosegue –: ci voleva una lista civica di moderati. Dopotutto, da De Gasperi a Draghi è da 70 anni che l’Italia è governata dal centro».

Ma draghiano, Rebulla, lo è? «Certo – risponde Murgia – ed europeista e centrista, un politico di alta caratura, non uno che attacca a destra e manca: riflessivo, analitico, che sa mediare. Di ampia esperienza. Una figura di livello, politico nel vero senso della parola. Che ha rivestito ruoli importanti: 5 anni da sottosegretario, 10 da deputato». Dunque la lista nasce «perché altrimenti l’elettorato di riferimento o se ne sarebbe stato a casa o avrebbe compilato scheda bianca», dice Murgia. Tradotto: un boicottaggio del possibile astensionismo moderato, ma non solo, come si vedrà.

Ottant’anni compiuti a gennaio, Murgia, alle primarie c’è andato. «Ho votato l’amico Cattarini – spiega –: lo stimo e conosco da tempo, lo ritengo più vicino alle posizioni moderate». L’esito affatto scontato. Sicché il centro è passato all’azione. «Non sono uno che ha fatto il giro delle sette chiese come l’amico Luise – spiega Murgia –, ho avuto la tessera della Dc e poi della Margherita, stop. E quando quest’ultima si è fusa con i Ds, sono rimasto fuori». In vita sua si è candidato «quattro volte». «Ho 80 anni e sono consapevole che stavolta sarei potuto restar tranquillo a casa – spiega –, ma ho deciso di metterci la faccia perché credo nel progetto».

E Nicoli? Forza Italia sostiene Anna Cisint, come ribadito dalla segretaria Sandra Savino. «Sì, dà il simbolo – conviene Murgia –, ma Nicoli alla lista ha presentato 4 o 5 nomi di candidati, tutti giovani e bravi ragazzi, universitari. E Rebulla è, nella compagine, la ciliegina». Infatti, a un certo punto, ai papà putativi s’è affiancata una mamma: Annamaria Furfaro. «Dopo è arrivata lei, con Blasig e Rebulla», racconta sempre Murgia, a quanto pare ben informato sui fatti. Il telefono di Nicoli, per sentir l’altra campana, è squillato a vuoto, venerdì.

Ma Rebulla può esser un buon sindaco? «La battaglia sarà dura, perché Cisint ha i suoi sostenitori – replica Murgia –. Il merito della lista, se ci riuscirà, sarà quello di strappare il ballottaggio e non farla vincere al primo turno. Ne muterebbe l’immagine. Non parlo a livello personale, sia chiaro, bensì politico: da semplice candidata, nel 2016, raccolse al primo turno il 49,5% dei consensi. Non dovesse vincere in un tempo, e da sindaco uscente, sarebbe un chiaro segnale: la foto offerta di sé divergerebbe nei fatti». «Cisint è una brava amministratrice – conclude – e lo si è detto nel 2016, ma è la politica il tallone d’Achille. Dovrebbe essere un po’ più umile con le persone e i loro problemi». —

