TRIESTE La giunta approva in via preliminare la delibera che stanzia 10 milioni di euro per aumentare ad aprile il bonus benzina in Friuli Venezia Giulia con il testo che, adesso, passa in Commissione per il via libera prima del definitivo ok da parte dell’esecutivo regionale.

