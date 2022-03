A Trieste scatta l’era Fuksas: firmerà in Porto vecchio le stazioni della cabinovia

Lo sbarco dell’archistar: «Pronto a impegnarmi fino in fondo per Trieste. Qui serve equilibrio, bisogna ricorrere più all’agopuntura che al caterpillar». Il suo sogno? Poter lavorare anche alla riqualificazione dell’area della Ferriera «come feci a Milano con l’Agip»

TRIESTE Fosse per lui, Massimiliano Fuksas a Trieste si occuperebbe di tutto, dal Porto vecchio all’area dell’ex Ferriera. Giovedì mattina nel Salotto azzurro l’architetto romano ha accettato l’incarico che il sindaco Roberto Dipiazza gli propone, ovvero occuparsi delle stazioni della cabinovia nell’antico scalo, ma la sua è stata soprattutto una dichiarazione di amore per la città: «Io per Trieste sono pronto a impegnarmi fino in fondo».