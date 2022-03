Contagi in risalita, vaccini in stallo, chiude l’hub del Molo IV a Trieste

A Trieste resterà attiva per le somministrazioni solo la Centrale Idrodinamica. In regione senza copertura 84 mila cittadini

TRIESTE Di vaccini anti Covid, in Friuli Venezia Giulia come in tutta Italia, se ne fanno ormai pochi. Con le prime dosi sostanzialmente azzerate, sono quasi tutte somministrazioni del booster utile all'innesco di una memoria immunologica più duratura, oltre che a proteggere dalle forme gravi della malattia.