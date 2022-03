Indagine Ires: Isee sotto i 6 mila euro all’anno per 34 mila famiglie in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE In Friuli Venezia Giulia ci sono almeno 34 mila famiglie che vivono una situazione di pesante disagio economico. Tanti sono i nuclei, spesso composti da una persona sola, che nel 2021 hanno presentato un Isee inferiore ai 6 mila euro e nella maggior parte dei casi pari a zero. Il dato emerge dall’ultima indagine di Ires Fvg sulle Dichiarazioni sostitutive uniche sottoscritte l’anno scorso per attestare la propria condizione di reddito e accedere alle misure di welfare previste a livello nazionale e locale.

Le domande

Nel 2021 in Fvg hanno richiesto il calcolo dell’Isee quasi 166 mila famiglie. L’Indicatore della situazione economica equivalente è stato presentato da 19 mila nuclei in più rispetto al 2020: davanti alle difficoltà imposte dalla pandemia cresce l’attenzione verso contributi e agevolazioni, dalla casa popolare alla riduzione della retta dell’asilo, dal reddito di cittadinanza ai buoni spesa Covid.

Il Fvg è secondo in Italia per tasso di aumento delle domande, ma la regione resta un territorio con alti livelli di ricchezza: su 1,2 milioni di abitanti, sono 445 mila i residenti che hanno fatto il calcolo dell’Isee. Si tratta del 37% del totale. Il resto della popolazione fa evidentemente affidamento su redditi sufficientemente cospicui da non dare diritto all’accesso alle principali misure di welfare.

La povertà

«Le famiglie che in regione presentano una situazione più critica, con un Isee inferiore ai 6 mila euro – scrive il ricercatore dell’Ires Alessandro Russo – costituiscono poco più di un quinto» delle 166 mila Dichiarazioni sostitutive presentate. Si tratta di quasi 34 mila Isee, di cui 5.895 hanno un valore pari a zero.

La povertà è più radicata a Trieste, dove il 26,2% delle pratiche sta sotto i 6 mila euro. La provincia giuliana è quella che in tutta Italia evidenzia l’incidenza maggiore (37,1%) di persone sole nelle richieste di Isee: in città una famiglia su due è d’altronde costituita da un nucleo unipersonale. E sono proprio questi (e quelli composti da 6 o più componenti) a presentare gli Isee mediamente più bassi. La condizione di bisogno pare comunque migliorata negli ultimi anni, se dal 2016 a oggi la fascia più bassa si è ridotta dal 26,4% al 20,4% delle richieste, mentre è salito in modo speculare il segmento che conta su un Isee superiore a 20 mila euro (dal 24, 4% al 31, 3%).

La pandemia si è però fatta sentire e nell’ultimo biennio si è riscontrata una crescita significativa del cosiddetto Isee corrente, che le famiglie possono richiedere ad anno in corso nel caso di un significativo peggioramento della situazione lavorativa o economica. Questi casi sono quasi triplicati: da 1.114 nel 2019 a 3.035 nel 2021.

Il ceto medio

L’Isee misura reddito, patrimonio e caratteristiche della famiglia, costituendo uno dei principali criteri d’accesso alle prestazioni sociali, molte delle quali pensate per nuclei fino ai 30 mila euro di Isee. A richiedere il calcolo dell’indicatore non è dunque una platea composta soltanto da persone in difficoltà. La media dell’Isee in regione nel 2021 era pari a 16.877 euro (in Italia 12.880 euro). A Pordenone (17.896 euro) e Udine (17.068 euro) si riscontrano i valori più elevati, nella Venezia Giulia quelli più bassi (Gorizia 16.156 euro, Trieste 16.054).

Il Fvg conta inoltre una delle quote più alte in Italia di famiglie proprietarie di prima casa: il 28,5% delle richieste è arrivato da chi possiede un immobile (la media italiana è del 24,1%). La percentuale supera il 40% fra chi ha un indicatore superiore ai 20 mila euro. Il valore medio dell’Isee delle famiglie che abitano in una casa di proprietà in Fvg è pari a 21.591 euro.