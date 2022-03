Ragazzi stranieri senza genitori: in Friuli Venezia Giulia solo cinquanta tutori per quasi mille casi

TRIESTE I tutori per minori stranieri non accompagnati sono troppo pochi rispetto alla domanda del Friuli Venezia Giulia: ammontano a quasi 50 i volontari attivi oggi, a fronte di poco meno di un migliaio di bambini e ragazzi registrati sul territorio.

Ed è per questo motivo che il Garante regionale dei diritti della persona, Paolo Pittaro, lancia un appello a farsi avanti, annunciando che ad aprile terrà un corso di formazione ad hoc. A maggior ragione alla luce della crisi in Ucraina. In questo momento non si riscontra infatti un’emergenza su questo specifico tema, poiché i piccoli profughi arrivano al seguito delle loro madri: ma le cose potrebbero cambiare in caso di evacuazioni di orfanotrofi o di strutture simili dalle zone del conflitto. La legge 47 del 2017 definisce infatti i minori stranieri non accompagnati (“Mnsa” l’acronimo) come coloro che, privi di cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione europea, siano per qualsiasi causa sul territorio nazionale e si ritrovino senza assistenza da parte di adulti che siano legalmente responsabili di loro in base all’ordinamento italiano vigente. Proprio questo è il tutorato: una forma di volontariato sociale.

A svolgerlo possono essere persone dai 25 anni di età compiuti in poi, e che non abbiano avuto condanne penali; non è richiesto un particolare titolo di studio. L’attività del tutore si svolge in collaborazione con le istituzioni. Non si tratta di farsi globalmente carico di un minore, che dal punto di vista economico e abitativo continuerà a dipendere dal sistema di accoglienza anche dopo essere stato assegnato a un tutore: si tratta invece di rappresentarlo legalmente in situazioni come l’autorizzazione di un intervento sanitario o la firma di un documento. Il tutore poi vigila sul benessere del minore, ne segue i percorsi formativi e le condizioni di accoglienza e protezione. L’auspicio è naturalmente che, pur non vivendo sotto lo stesso tetto, fra tutore e minore si instauri anche un legame affettivo. Se non ha un tutore assegnato, il bambino o ragazzo è rappresentato dal responsabile della struttura nella quale è accolto.

Come si diventa tutori? Bisogna innanzitutto rivolgersi al Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale: il Garante attua le disposizioni in materia di selezione e formazione dei volontari. Sul sito della Regione, la pagina del Garante dedica a sua volta una sezione a questo tema. Lì si trovano le modalità di presentazione delle domande, numerosi materiali di approfondimento su funzioni del tutore, fonti normative di riferimento, carte etiche, report statistici e anche i “Quaderni dei diritti”: vere e proprie pubblicazioni scientifiche curate dallo stesso Garante.

«C’è molto bisogno», riprende Pittaro, «per questo sto rivolgendo da tempo un appello agli over 25 del Friuli Venezia Giulia. La legge mi attribuisce il compito di organizzare dei corsi di formazione per gli aspiranti volontari: il prossimo sarà a inizio aprile, durerà quattro giorni e avrà un modulo giuridico, uno sociale e uno pratico. Si partecipa dopo aver fatto domanda.