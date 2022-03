Arrivato in Slovacchia il convoglio della Protezione civile del Fvg: iniziato il montaggio del campo di accoglienza per i profughi ucraini

TRIESTE Il convoglio della protezione civile del Friuli Venezia Giulia, partito all’alba di venerdì per allestire un campo destinato ad accogliere i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, è arrivato in Slovacchia.

Lo annuncia il vicegovernatore del Fvg Riccardo Riccardi via social:

"26 volontari, 5 funzionari e 2 funzionari del Dipartimento nazionale hanno iniziato il montaggio con l’obiettivo di allestire 30 tende dotate di illuminazione e riscaldamento, donare 250 posti letto, montare una cucina da campo e le docce e i servizi necessari” si legge su twitter.

🔵🟡 #EMERGENZA#UCRAINA / IL CONVOGLIO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL #FVG É ARRIVATO IN #SLOVACCHIA ⤵️



🎯26 volontari, 5 funzionari e 2 funzionari del Dipartimento nazionale hanno iniziato il montaggio con l’obiettivo di allestire 30 tende dotate di illuminazione (1/2) pic.twitter.com/DHzB4Po1E7 — Riccardo Riccardi (@Riccardi_FVG) March 19, 2022

La colonna mobile partita da Palmanova era poderosa: si compone di 20 mezzi (tra cui 7 camper, un autoarticolato e un furgone officina), 26 volontari, 5 funzionari del Friuli Venezia Giulia e 2 funzionari del Dipartimento nazionale.

Il montaggio del campo dovrebbe essere terminato entro metà della prossima settimana.

La scelta dei volontari è stata fatta sulla base di parametri che riguardano la competenza, la conoscenza della lingua, l'esperienza e l'età, per creare un gruppo coeso, affiatato, competente ed efficiente; il volontario più giovane ha 18 anni e si affianca, in questa missione, ad altri ragazzi entrati nelle fila della Protezione civile durante il periodo della pandemia, maturando una prima fondamentale esperienza sul campo a favore dei propri concittadini.

