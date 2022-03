TRIESTE. Superate, giovedì 17 marzo, le 5mila donazioni a Specchio d’Italia e Specchio dei tempi per un immediato aiuto ai profughi in fuga dalle bombe. Il totale delle risorse ha parallelamente raggiunto 1.082.236 euro. Abbiamo anche superato quota 200 famiglie aiutate con un contributo economico e quota 600 persone trasportate in Italia con pullman e pullmini. Quasi 100 tonnellate la merce raccolta od acquistata, e poi trasferita dall’Italia ai confini. Tutte le attività sono in corso e questi numeri sono tutti destinati ad aumentare nelle prossime ore.



In zona di guerra, Specchio d’Italia sta realizzazione del “Villaggio Profughi” di Cernivci, 30 chilometri all’interno dell’Ucraina rispetto al confine di Siret in Romania. Qui abbiamo sottoscritto un accordo con la municipalità ucraina che ci ha concesso in uso una scuola (dotata di rifugio antiaereo) e ci ha messo a disposizione due piazze per il montaggio di tensostrutture per circa 1500 metri quadrati che ospiteranno aree di prima accoglienza, cucine e ambulatori per aiutare i profughi.

Tutto questo è possibile grazie alla forte intesa con Remar Spagna, la onlus che si occupa della logistica di questi interventi. Il villaggio sarà montato entro una settimana e dovrebbe avere una piena operatività già entro 10 giorni. Sono tanti gli ucraini giunti in questa città perché è una delle pochissime rimaste ai margini della guerra e non ancora bombardata. Questa relativa tranquillità induce molti profughi a fermarsi a Cernivci, più vicini che non in Europa alle loro case bombardate o comunque adesso irraggiungibili. Specchio d’Italia e Specchio dei tempi sono qui, uniche fondazioni italiani a costruire strutture stabili all’interno dell’Ucraina.Intanto non si ferma la spola fra l’Italia ed i confini. Ieri c’è stata, da Milano e per Specchio d’Italia, la partenza di una coppia di taxisti accompagnati da una interprete che raggiungeranno Oradea in Romania con un pullmino carico di aiuti e torneranno poi con due famiglie ucraine. Sono ancora in viaggio il pullman partito martedì verso Medyka in Polonia ed il pullman da 66 posti partito mercoledì diretto in Romania. Continua anche la raccolta di derrate alimentari, acqua minerale, cuscini, coperte, articoli igienici e sanitari. In questo contesto Acqua Sant’Anna fornirà migliaia di bottiglie che verranno avviate verso i confini già lunedì mentre la RoverAir donerà migliaia di confezioni di shampoo.Si può donare su specchioditalia.org con carta di credito e Paypal. Oppure versare con un bonifico bancario sul conto corrente intestato a Fondazione Specchio d’Italia Onlus codice Iban IT82 F030 6909 6061 0000 0176 056 o ancora con bollettino postale sul conto corrente postale numero 1051722237 intestato a Fondazione Specchio d’Italia, via Brentano 2, 20121, Milano. Tutti i versamenti, eccetto quelli in contanti, sono fiscalmente deducibili. Info: info@specchioditalia.org; tel.011.6568376.