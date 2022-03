L’accoglienza dei profughi ucraini in Friuli Venezia Giulia: messo a disposizione il Cara di Gradisca

TRIESTE Parte del Cara di Gradisca d'Isonzo servirà per l'eventuale accoglienza di donne e bambini in fuga dall'Ucraina. A confermare che il centro per richiedenti asilo sarà fra le strutture messe a disposizione in provincia di Gorizia per una possibile sistemazione di profughi è il prefetto del capoluogo isontino Raffaele Ricciardi.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori