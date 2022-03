Incontro tra il prefetto di Trieste e il Console Generale Usa: l’emergenza in Ucraina al centro del colloquio

In primo piano la questione dei profughi in fuga dalla guerra

TRIESTE. Il Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, ha ricevuto, nel Palazzo del Governo il Console Generale degli Stati Uniti d'America, Robert Needham. Nel corso dell'incontro, il Prefetto ha fornito al Console un quadro della situazione generale della sicurezza pubblica a Trieste.

È stato anche approfondito il tema dell'emergenza in Ucraina e il Prefetto ha illustrato al Console tutte le iniziative messe in campo dal Governo italiano e dalla Prefettura di Trieste per accogliere i profughi in fuga dalla guerra. Infine, è stato esaminato l'argomento delle relazioni economiche con soggetti stranieri e la tematica della sicurezza dei flussi finanziari in Friuli Venezia Giulia, in considerazione degli ingenti investimenti prospettati.