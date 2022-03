Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, balzo dei contagi +31%. La metà è Omicron 2

La sottovariante aumenta la contagiosità ma non la pericolosità del Covid. Trieste resta prima in regione per incidenza

TRIESTE È la versione bis della Omicron. Ed è ancora più contagiosa: il 30% in più della variante sorella. In Friuli Venezia Giulia, fa sapere il vicepresidente con delega alla Salute Riccardo Riccardi, si stima una diffusione attorno al 50%. La metà dei nuovi positivi, in sostanza, ha la Omicron 2. Un fenomeno mondiale. L’ultima variante «sta diventando dominante, è ormai arrivata al 60% dei casi», ha precisato due giorni fa il virologo Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale Usa sulle allergie e le malattie infettive.

Il problema è di contagiosità, ma fortunatamente non di maggiore pericolosità. La Omicron 2, così come la 1, «elude la protezione dei vaccini contro Covid-19, eccetto in caso di booster», parole ancora di Fauci che confermano come i contagiati che hanno fatto tre dosi di vaccino risultano coperti con buon margine di sicurezza dalle forme gravi della malattia e conseguente ricovero.

Il mix tra le due versioni della variante sudafricana sta producendo comunque anche in Fvg un netto rialzo dei casi. L’aggiornamento porta a un +31% da una settimana all’altra, con Trieste che si conferma la provincia più colpita. Il confronto è tra il 3-9 marzo e il 10-16 marzo. Negli ultimi sette giorni in Fvg si sono contati 5.291 positivi, 1.250 in più dei sette giorni precedenti. A livello regionale siamo al +30,9%, con decollo in particolare a Pordenone (+43,8%), quindi Udine (+34,6%), Gorizia (+28,4%) e Trieste (+17%). La fotografia dell’incidenza sulla popolazione vede invece in testa Trieste con 584 positivi dal 10 marzo a ieri ogni 100.000 abitanti, seguita da Pordenone (425), Gorizia (393) e Udine (380). Il dato regionale è di 441/100.000.

La curva è dunque in decisa ascesa, ma, secondo il responsabile della task force anti Covid Fabio Barbone, non più tanto per causa della contagiosità della Omicron 2. «Non riteniamo che anche una prevalenza relativa in favore dell’ultima variante spieghi l’aumento di questi giorni a livello nazionale e europeo – osserva l’epidemiologo –. Il vero motivo? Riteniamo che il rialzo sia dovuto alla riduzione delle restrizioni e ai maggiori contatti». Per questo in regione si è riscontrato pure un incremento dei casi di influenza, come conseguenza appunto di comportamento meno attenti tra le persone. Quanto invece a un possibile contagio dai luoghi della guerra, Barbone considera «prematuro pensare a effetti del flusso dei profughi dall’Ucraina».

Altro fronte di osservazione è quello degli ospedali. La task force, visto il trend del contagio, non esclude una prossima crescita dei ricoveri. Ma per ora la situazione rimane sotto controllo. A ieri i pazienti con diagnosi Covid in Fvg erano 139, il dato più basso dal 7 novembre, un quarto rispetto al picco del 2022 (561 ospedalizzi il 31 gennaio). Nel dettaglio, le terapie intensive accolgono 9 persone (il tasso di occupazione è del 5% dei 175 posti letto potenzialmente attivabili), le aree mediche a media e bassa intensità ne contano 130 (10% dei 1.277 pl a disposizione). Un quadro che consente di proseguire nel tentativo di ritornare a una sorta di normalità anche nei reparti non Covid. «Dovremo mantenere alta l’attenzione, ma per il momento non ci sono ricadute sugli ospedali, quindi si continua con la nostra attività», informa il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana. Quello che ancora va inseguito, aggiunge il dg, «è il recupero dei tempi di attesa».

Nelle ultime 24 ore in Fvg si sono intanto registrati 1.046 nuovi positivi, di cui 358 da tampone molecolare (su 5.793, 6,2%) e 688 da test rapido antigenico (su 5.565, 12,4%). La fascia d’età più colpita è la 40-49 anni (18,5%), seguita dalla 50-59 (15%) e dalla 20-29 (12,8%). Nel sistema sanitario sono state rilevate 43 infezioni, nelle residenze per anziani altre 65 tra ospiti (49) e operatori (16). I decessi di giornata sono tre: un uomo di 95 anni di Trasaghis, una donna di 89 di Villa Santina, un uomo di Gorizia di 82. —

