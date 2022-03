TRIESTE. La Regione lo aveva reso noto lunedì: il cittadino positivo al coronavirus dopo un tampone eseguito in una struttura pubblica o privata o anche in una farmacia può ora compilare in autonomia un questionario per la predisposizione del certificato di inizio isolamento.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori