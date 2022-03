“Trieste in Fiore” ritorna in piazza San’Antonio: fiori e piante in vetrina da sabato 19 marzo

La mostra mercato è in programma fino al 27 marzo. Una ventina gli espositori. Giardinaggio e arredo degli spazi verdi in primo piano

TRIESTE Sede alternativa confermata, rispetto a quella storica, per un progetto che approda alla 21.a edizione. Dal 19 al 27 marzo torna “Trieste in Fiore e delizie di Primavera”, la mostra mercato promossa da Assofioritalia diretta da Alessandro Muzina e organizzata in collaborazione con il Comune di Trieste e la Flash Stand, con inoltre Trieste Cafè e Radio Punto Zero in veste di media partner.

Come già nel 2020, la rassegna non si terrà nella storica sede di viale XX Settembre, bensì in piazza Sant’Antonio, coinvolgendo gli angoli di via Ponchielli, via Paganini e via Santa Caterina.

Al di là della cornice un percorso nel complesso rodato: «Quest’anno abbiamo voluto far fronte alle difficoltà anche trovando una quadra logistica – ha espresso Serena Tonel, vicesindaco e assessore alle Politiche economiche, intervenuta nel corso della presentazione dell’evento avvenuta nella Sala giunta del Comune –. Dopo un fitto dialogo con gli organizzatori abbiamo optato ancora per una sede come piazza Sant’Antonio per l’anno del ritorno di una manifestazione che annuncia anche un messaggio di speranza. L’idea – ha concluso – è comunque in futuro di poter ritornare nella sede storica del viale XX Settembre».

La mostra mercato ribadisce intanto tutte le sue credenziali e punta a (ri)portare in scena una articolata vetrina dedicata al settore florovivaistico, declinando in tal modo gli aspetti del giardinaggio, dell’arredo–giardino ma anche dell’erboristeria e dell’oggettistica. Insomma, non solo petali, foglie e colori ma anche focus sulla salvaguardia della natura, sulle idee regalo e sulle istruzioni per l’uso in chiave di “pollice verde”.

Gli espositori sono più di una ventina, provenienti dalle regioni italiane ma anche da Croazia, Slovenia e Austria.

Non mancheranno certo i classici. Sì, perché la Sicilia pone in cattedra gli agrumi, il Veneto risponde con gli alberi da frutta, il Piemonte gioca sulle piante grasse mentre la Liguria vuole arredare il centro urbano con il profumo delle sue rose. Ingresso libero, con orario 9-20. —

