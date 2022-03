Letta: “Cosa succederebbe all’Europa se Salvini fosse al Governo”. Fedriga: “Sbagliato speculare sul dramma della guerra”

TRIESTE La guerra in Ucraina e l’emergenza profughi che ne è derivata ha fatto scattare oggi. mercoledì 16 marzo, un secco botta e risposta fra il segretario del Pd Enrico Letta e il leghista Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni.

Il tweet di Letta (“Con quello che sta succedendo, con l’invasione russa, cosa sarebbe dell’Europa oggi se Salvini, Le Pen e Abascal fossero a capo dei governi”) non è passato inosservato a Fedriga, che ha subito preso le difese del segretario della Lega.

Con quello che sta succedendo, con l’invasione russa, cosa sarebbe dell’🇪🇺 oggi se Salvini, Le Pen e Abascal fossero a capo dei governi 🇮🇹🇫🇷🇪🇸? @sanchezcastejonhttps://t.co/wDcABe9rHO — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 16, 2022

“Utilizzare il dramma della guerra per speculazioni politiche d’interesse di qualche partito – ha scritto Fedriga in una nota in risposta al tweet di Letta – lo reputo profondamente sbagliato. La libertà di espressione – ancora Fedriga – con tutti i distinguo che legittimamente si manifestano tra partiti, non può e non deve infatti sconfinare - facendo leva sulla tragedia umanitaria in corso - nella demonizzazione dell’avversario.”