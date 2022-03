Grave infortunio nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, la Rsu Fiom-Cgil proclama lo sciopero

MONFALCONE. La Rsu Fiom-Cgil dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, unitamente alla segreteria provinciale Fiom-Cgil e alla Camera del Lavoro di Gorizia, ha proclamato uno sciopero di due ore alla fine di ogni turno nel cantiere di Monfalcone, a causa «dell’ennesimo grave infortunio» verificatosi nella mattinata di martedì 15 marzo e che ha coinvolto un lavoratore.

«Nonostante le rassicurazioni date da Fincantieri in materia di ambiente e sicurezza- scrive in una nota la Rsu - nonostante il confronto quotidiano con l’azienda su queste tematiche, continuano a ripresentarsi episodi che mettono a rischio l’incolumità di chi opera in stabilimento. Tutto questo risulta ancora più preoccupante a fronte degli investimenti sulla sicurezza che Fincantieri ha fatto in seguito agli infortuni mortali successi a Monfalcone a partire dal 2008. Riteniamo che l’aumento dell’appalto, in una situazione da tempo fuori controllo, rappresenti un grosso problema anche per le questioni di ambiente sicurezza con costi sociali che ricadono sulla collettività».