Accoglienza profughi ucraini, la Prefettura di Trieste attiva l’Unità di crisi. Fedriga: “Serve l’esercito, la Regione non può fare tutto da sola”

TRIESTE "Mi auguro la fine del conflitto in Ucraina nel più breve tempo possibile ma certezze e chiarezza non ce ne sono. In caso di necessità è chiaro che servirà un supporto del Governo, immagino con l'esercito", per l'accoglienza dei profughi, "a sostegno anche dell'attività sanitaria. Non si può pensare che questa attività sia sulle spalle di una sola Regione".

Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, a margine di un incontro a Trieste.

Intanto a Trieste il Prefetto Annunziato Vardè ha costituito una Unità di crisi per l’emergenza Ucraina al fine di “governare” il continuo e consistente flusso di cittadini ucraini che giornalmente transita dai confini di Stato del Friuli Venezia Giulia.

Al tavolo erano presenti i rappresentanti di: Comune di Trieste, Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando provinciale della Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera, Asug, Ufficio Scolastico Territoriale, Comune di Monrupino, enti gestori delle strutture riconducibili alla Prefettura (ICS e CARITAS), associazioni impegnate nell’assistenza ed accoglienza dei profughi (Croce Rossa Italiana, UNHCR, CIR, Save the Children, Unicef e Comunità di Sant’Egidio) nonché l’Associazione russo-ucraina Rodnik.

Alle riunioni è stato invitato a partecipare anche un rappresentante del Consolato Generale di Ucraina a Milano. È stato concordato che l’Unità di crisi si riunisca con cadenza giornaliera.

Le riunioni saranno occasione per un confronto sulle varie problematiche connesse all’accoglienza da assicurare a coloro che decidono di permanere in questo territorio, ma anche sulle questioni connesse con le doverose attività di assistenza per coloro che sono in transito.

In questi giorni particolare attenzione è stata rivolta alle procedure sanitarie previste dalle disposizioni vigenti a tutela della salute dei cittadini ucraini, all’individuazione di strutture necessarie alla loro accoglienza ed agli adempimenti cui sono tenuti coloro che decidono di rimanere in Italia, non ultimo il diritto/dovere all’istruzione. A tal fine si è concordato di predisporre un opuscolo, da tradurre in ucraino, dove sono raccolte tutte le informazioni utili e necessarie, da distribuire presso i punti di primo contatto.

Inoltre, è stata condivisa l’iniziativa assunta dal Consolato generale d'Ucraina a Milano, impegnato in questi giorni a organizzare le risposte più adeguate per fronteggiare l’emergenza umanitaria conseguente alla crisi internazionale in atto. Al fine di automatizzare, almeno in parte, il processo di raccolta delle informazioni relative ai cittadini ucraini in arrivo nel Nord Italia il consolato Generale ha creato un form che i cittadini ucraini sono invitati a compilare con i propri dati disponibile al seguente indirizzo: https://forms.gle/ZensxZjoa2SYSJ6h6

Richieste di informazioni potranno essere inviate alla Prefettura via mail all’indirizzo prefettura.trieste.urp@gmail.com oppure chiamando il numero 040 3731408.