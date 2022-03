Il filosofo Horvat: «Fermiamo le armi o sarà l’apocalisse»

L’allarme del filosofo Horvat: se resta il capitalismo, non avremo futuro

TRIESTE «Stiamo vivendo il momento più pericoloso della nostra storia recente. La brutale invasione dell’Ucraina da parte di Putin e l’ulteriore militarizzazione del mondo lasceranno conseguenze disastrose per i prossimi decenni. Ma visto che siamo vicini a un confronto tra superpotenze nucleari, non è esagerato dire che forse non abbiamo più decenni a disposizione.