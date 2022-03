Flash mob per la pace in Ucraina in piazza Transalpina a Gorizia

GORIZIA Una manifestazione per urlare al mondo “Cessate il fuoco” e “Europe for peace”. È programmata per sabato alle 15 nella Piazza della Transalpina/Trg Evrope, il luogo simbolo della caduta dei confini e della collaborazione fra le due città dopo le tragedie e le aspre divisioni del passato.

Si tratta di un flash mob contro la guerra in Ucraina e a favore della risoluzione non violenta del conflitto in corso che sta portando a un bagno di sangue. «Nel corso della manifestazione organizzata dal Comitato permanente per la Pace di Gorizia e Nova Gorica, sarà presentata - spiega Andrea Bellavite - la richiesta ai sindaci Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavič di invitare, nelle due città, i delegati russi e ucraini, con la mediazione delle Nazioni Unite, per raggiungere gli auspicati accordi di pace. Tutti sono invitati a partecipare».

Davvero ampia la composizione del Comitato permanente per la Pace che abbraccia sia Gorizia sia Nova Gorica. Senza confini. Bellavite fornisce l’elenco. Si va dal Punto Pace “Pax Christi di Gorizia” all’Unità pastorale della città di Gorizia, dalla Comunità evangelica valdese metodista di Gorizia alla rete di accoglienza Dasi Fvg per proseguire con il convento francescano di Sveta Gora, l’associazione Agorè, Libera, l’Anpi di Gorizia, il Kulturni dom di via Italico Brass, il circolo ArciGong. Ma ci sono, tutti uniti a lanciare il messaggio di Pace, anche l’associazione 24 marzo onlus, la sezione goriziana di Legambiente, Noi una lista unica (Mi ena lista edina), il Forum per Gorizia, Gorizia è tua, l’associazione “Tutti insieme”, Il Pd di Gorizia, Prc, Sinistra Italiana e Levica Goriška. —

