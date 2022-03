Al Teatro Rossetti di Trieste il “Concerto per l’Ucraina”contro la guerra

TRIESTE L'arte e il bel canto scendono in campo a fianco dell'Ucraina. Si intitola “Concerto per l'Ucraina” ed è l'appuntamento di martedì 22 marzo, alle 18, sul palco del Politeama “Rossetti”, progetto ideato dall'Associazione Internazionale per l'Operetta Fvg e dal Comitato di Trieste della Croce Rossa, in collaborazione con il Teatro Stabile del Fvg, il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di una sorta di “chiamata alle arti” a cui hanno aderito, e tutti a titolo gratuito, moltissimi artisti di primo piano della scena locale, e non solo, legati soprattutto all'Opera, alla Piccola Lirica e alle cifre del Musical.

Il cast è infatti impreziosito dalla partecipazione Daniela Mazzuccato e Max Renè Cosotti, ma pure di Andrea Binetti, Ilaria Zanetti, Marzia Postogna, Stefania Seculin, Francesca Marsi, Alessio Colautti, Cristina Santin, Marco Ballaben, Leonardo Zannier. E ancora, dello spettacolo fanno parte anche Antonio Kozina, Elisa Colummi, Sergio Bernetti, Giovanna Michelini, Roberta Torzullo e il basso ucraino Rustem Eminov. La missione? Animare una raccolta fondi gestita dalla Croce Rossa a favore dell'Ucraina, con cui poter poi supportare una parte delle problematiche legate al flusso dei profughi e dei rifugiati: “Lo scopo è quindi molto chiaro e altrettanto urgente – ha dichiarato Francesco Granbassi, presidente del Teatro Stabile del Fvg, intervenuto alla presentazione dell'evento assieme a Marisa Pallini della Cri e a Rossana Poletti dell'Associazione Internazionale dell'Operetta – un evento che si avvale di una grande adesione artistica e che ora attende una partecipazione anche in termini di generosità”. Il programma di sala del concerto spazia tra diversi colori dell'arte, anche della poesia e del racconto, ma si nutre soprattutto del canto preannunciando il respiro dell'Operetta e dell'Opera, abbracciando il Musical d'autore (“Cats”) un tributo a Sergio Endrigo, una interpreatazione di un classico come “Hallelujah”, l'iconico brano di Leonard Cohen, senza contare il particolare omaggio ai bambini espresso con un richiamo alla saga di Mary Poppins, un tema offerto dal quartetto formato da Binetti, Marsi, Seculin e Zannier.

L'attrice Ariella Reggio contribuirà invece con un video - messaggio colorato dall'interpretazione di alcuni versi composti da Virgilio Giotti, poeta triestino dialettale dei primi del Novecento. I biglietti della manifestazione sono gratuiti, a disposizione del pubblico dal 12 marzo nella sede del Ticket Point di Corso Italia 6 (040.3498276/7, 8.30-12.30 15.30-19) e alla biglietteria del Politeama Rossetti di Largo Gaber 1 (040.3593511) da martedì a venerdì dalle 10 alle 19, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle15 alle 19. —