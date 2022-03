GORIZIA L’Università di Trieste non lascia Gorizia, anzi: raddoppia. Dal prossimo anno accademico il polo di via Alviano ospiterà i corsi di laurea in Assistenza sanitaria e in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro accanto a quelli in Scienze internazionali e diplomatiche e Architettura previsti dall’attuale proposta didattica.

