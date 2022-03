Crisi Ucraina, la Curia di Gorizia si prepara per l’accoglienza: a fare da interpreti saranno le badanti

GORIZIA Domenica pomeriggio il mondo della chiesa goriziana e isontina si stringerà una volta di più attorno al popolo ucraino, lanciando un messaggio di vicinanza a chi sta soffrendo sotto i bombardamenti, ma anche una forte e precisa richiesta di pace a chi può decidere le sorti del conflitto.

L’arcivescovo di Gorizia Carlo Roberto Maria Redaelli ha programmato per le 15 di domenica un momento ecumenico di preghiera al Parco della Rimembranza, e la scelta del luogo non è affatto casuale. Qui, infatti, sulle panchine all’ombra dei grandi alberi che si affacciano su corso Italia da tempo si ritrovano per chiacchierare, confidarsi, confrontarsi e passare qualche ora in compagnia le diverse badanti ucraine e russe che assistono gli anziani della città.

E qui, in questi giorni, queste donne si supportano a vicenda con il pensiero inevitabilmente rivolto alla loro terra e ai loro cari, chi magari sotto i bombardamenti o sotto assedio, e chi chiamato alle armi. Molte delle badanti, così come più in generale tutte le donne o gli uomini di origine ucraina che vivono e lavorano a Gorizia e nell’Isontino, potranno recitare un ruolo importante anche nella prima accoglienza di chi scappa dalla guerra e arriva nella nostra città, semplicemente come interpreti o anche come figure “familiari”, per lingua e cultura, in grado di far sentire meno spaesato chi si ritroverà catapultato in una realtà così diversa dalla sua.

All’incontro di preghiera di domenica pomeriggio è invitata non solo la comunità dei fedeli, ma più in generale tutta la cittadinanza, per dar vita ad un momento di condivisione e di solidarietà senza distinzioni. La stessa che anima e animerà, come abbiamo raccontato in questi giorni, l’azione della Caritas diocesana per rispondere alla prima emergenza legata all’arrivo dei profughi. Da giorni sono in piedi confronti istituzionali con la Prefettura di Gorizia ma anche con quella di Udine, visto che il territorio della diocesi valica i confini dell’Isontino e si estende nella Bassa friulana. L’obiettivo è quello di “fare rete” per organizzare l’accoglienza anche da un punto di vista burocratico, e in tal senso è partito l’appello ai privati che possano fornire alloggi sfitti nei quali ospitare le famiglie ucraine scappate dalla guerra. —

